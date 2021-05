Vous voyez, j'ai le choix ! Je dois encore me décider". Redevenant sérieux, Sagan a évidemment plus parlé du Giro qui vient que de son avenir. Peter Sagan était de bonne humeur en conférence de presse jeudi. Interrogé sur son avenir par les journalistes alors qu'il sera en fin de contrat en décembre, le Slovaque a écouté la liste d'équipes qui seraient intéressées pour 2022 (Deceuninck-Quick Step, Israel Start-Up Nation ou Movistar selon Cyclingnews ) et a rigolé : "". Redevenant sérieux, Sagan a évidemment plus parlé du Giro qui vient que de son avenir.

"C'est important pour moi d'être ici, de faire des sprints et d'être régulier", a-t-il débuté ravi d'avoir gagné en Catalogne puis en Romandie. "Je ne suis jamais parti, a-t-il répondu à une question sur son retour. Je me suis bien préparé cet hiver mais j'ai été coincé avec le Covid-19. Quand je suis revenu sur le vélo, j'avais tout perdu". Il a fallu travailler à nouveau pour revenir à 100% et le coureur de Bora-Hansgrohe estime à "un mois et demi, deux mois" le temps nécessaire pour retrouver la forme.

Il y a plus de sprinteurs cette année. Il a gagné beaucoup d'étapes, ce qui lui a donné un gros avantage sur moi. Cette fois, les points pourraient plus se partager, ce qui devrait resserrer le classement", juge-t-il. Et le maillot rose après Si ça avait été plus technique, j'aurais pu être plus proche du vainqueur mais c'est tout droit. Ça ne me convient pas". Que peut-elle lui faire espérer sur le Tour d'Italie ? Une étape comme l'an dernier sans doute mais lui vise le maillot par points qui lui a échappé au profil d'Arnaud Démare l'an dernier. ". Cette fois, les points pourraient plus se partager, ce qui devrait resserrer le classement", juge-t-il. Et le maillot rose après le contre-la-montre d'un peu plus de huit kilomètres ? Sagan n'y croit pas : "".

