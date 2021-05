Cyclisme

Giro 2021 - Son plus beau souvenir, la critique la plus injuste : Le quiz de Pavel Sivakov

TOUR D'ITALIE - Grâce à ce quiz, vous en apprendrez plus sur Pavel Sivakov, le grimpeur franco-russe de Ineos-Grenadiers. De son plus beau souvenir sur le vélo à la critique la plus injuste en passant par la qualité qu'il aurait aimé avoir, il n'a rien évité.

00:04:02, il y a 33 minutes