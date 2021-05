Cyclisme

Giro - Simon Pellaud : "San Bernardino ? C'est vraiment long... avec les fans, j'espère que ça passera plus vite"

TOUR D'ITALIE - Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) a livré ses impressions avant la 20e étape et la terrible ascension de San Bernardino ce samedi, au micro de Louis-Pierre Frileux sur Eurosport. Le coureur suisse appréhende la longueur et la difficulté d'un col qui prendra plus d'une heure à gravir. Mais il se réjouit d'avance à l'idée de voir l'ambiance dans cette montée.

00:01:29, il y a une heure