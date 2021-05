Cyclisme

Le profil de la 14e étape : Le mythique Zoncolan au menu

TOUR D'ITALIE 2021 - Après deux semaines de pièges et de montagne assez inovantes, le Tour d’Italie revient à l’un de ses classiques favoris, le mythique Monte Zoncolan et ses pentes affolantes. Comme souvent lorsque le Zoncolan est au programme, tout devrait se réduire à une course de côte. Il faut dire qu’il se suffit à lui-même.

00:00:59, il y a 33 minutes