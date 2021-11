Le Giro 2022 se dévoile progressivement. RCS, organisateur du Tour d’Italie, a décidé de rendre publics au compte-gouttes les contours de la 105e édition de l’épreuve. Lundi, les sprinteurs étaient servis. Mardi, c'était au tour des puncheurs et des baroudeurs. Puis, ce mercredi, place aux grimpeurs. Ce sont ainsi les fameuses étapes de montagne qui ont été révélées. Avec, de fait, les principaux cols que les coureurs auront à escalader.

Le Tour d’Italie, qui s’élancera le 6 mai prochain de Budapest et s’achèvera le 29 mai par une étape qu’il reste à définir, comprendra quatre arrivées au sommet. Voici les ascensions qui auront le rôle d’épilogue du jour : l’Etna, peu sélectif par sa pente mais impressionnant par son cadre et sa longueur (25,4 km à 5,6% de moyenne) ; le Blockhaus (13,6 km à 8,4%, parcouru une première fois, partiellement, lors de la même étape) ; la montée en direction de Cogne (22,4 km à 4,3%) et le Passo Fedaia (14 km à 7,6%).

Ad

Plus d'infos à suivre...

Tour d’Italie Un accent hongrois sur le Tour d'Italie : le Giro 2022 partira de Budapest 03/11/2021 À 14:44

Tour d’Italie Lafay : "Je me suis testé dans le Zoncolan… Bernal m’a mis plus de 2 minutes en 3 kilomètres" 14/06/2021 À 17:42