Décidément, ce Giro 2021 est celui des premières. Après les victoires de Tim Merlier et Taco van der Hoorn, c’est Joe Dombrowski qui a brisé le plafond de verre en passant en tête la ligne d’arrivée détrempée à Sestola. Premier bouquet sur un Grand tour pour l’Américain de l’UAE-Team Emirates et première tunique rose pour Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), 2e ce mardi. Offensif, l'Italien a anticipé une lutte des favoris cantonnée à un écrémage par l'arrière, qui a suffi à écarter Joao Almeida de la course au général.

