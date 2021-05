Alberto Contador est un dirigeant heureux. L’équipe EOLO-Kometa, dont il a initié la création en 2018, a triomphé lors de la 14e étape du Giro , à l’occasion de sa première invitation en Grand Tour. C’est Lorenzo Fortunato (25 ans), qui a propulsé la formation d’El Pistolero (accompagné par Ivan Basso dans ce projet) sur le devant de la scène, en levant les bras ce samedi au sommet du Monte Zoncolan.

Le Giro a publié des images de Contador (issues d’un "live" qu’il a réalisé sur son compte Instagram) en ébullition devant la fin de course, rappelant au passage une audacieuse promesse, à plusieurs reprises : "Plus que 300 mètres et je vais à Milan en vélo… de Pinto (proche de Madrid, NDLR) à Milan en vélo… Je l’avais dit avant le Giro et je vais le répéter : une victoire et je vais à Milan en vélo!" Soit plus ou moins 1600 kilomètres à faire à bicyclette.

Rendez-vous dans une semaine

Contador, qui a arrêté sa carrière fin 2017, publie régulièrement des informations sur ses sorties à vélo et semble toujours en forme. Ce ne sont sans doute pas des paroles en l’air, de la part du lauréat du Tour d’Italie en 2008 et 2015 (son succès de 2011 a été annulé en raison d’un contrôle positif au clenbutérol). Rendez-vous donc à Milan dans une semaine, pour le dénouement de ce Giro.

D’ici là, son équipe aura peut-être ajouté d’autres bouquets à sa collection tout juste inaugurée. Fortunato, qui a notamment remercié Contador et Basso peu après sa victoire, a ainsi promis que l’on reverrait les siens à l’avant. Cela en fait des promesses à tenir. La plus importante reste celle qui dessine les contours d’un bel avenir pour la structure EOLO-Kometa.

Fortunato remercie Contador et Basso, puis prévient : "On nous reverra dans les prochaines étapes"

