Vincenzo Nibali, le "Requin de Messine", s'est dit surtout "content d'être là", jeudi à Turin, à 48 heures du départ du Tour d'Italie, qu'il a failli rater à cause d'une fracture au poignet droit. Double vainqueur de l'épreuve en 2013 et 2016, le Sicilien s'est gardé de tout objectif précis pour sa dixième participation à la course rose.

"Je ne peux pas vous dire où j'en suis, mais il est important pour moi d'être là", a déclaré Nibali, 35 ans, lors d'une visioconférence tenue avant la présentation des équipes dans la cité piémontaise. "J'ai été arrêté pendant 10 jours. A mon retour du Teide (sur l'île de Ténérife), je m'étais accordé quelques jours de relâchement en vue du Tour des Alpes. Puis, il y a eu cette chute à l'entraînement qui a tout bouleversé", a ajouté le leader de l'équipe Trek qui n'a reçu le feu vert médical que lundi.

Pour protéger son poignet, le "Squale" a expliqué qu'il pensait porter un bandage pendant la course, et non pas une attelle. "Je ne ressens pas les vibrations, mais il vaudra mieux éviter les trous", a-t-il ajouté. "Nous sommes trois semaines après l'accident et mon poignet va bien", a précisé Nibali. "La première semaine du Giro sera un test, nous ferons ensuite le point. Je passerai un autre contrôle et nous verrons, avec le staff médical de l'équipe, ce qu'il convient de faire".La dernière course de l'Italien, l'un des rares coureurs de l'histoire à avoir gagné les trois grands tours (France, Italie, Espagne) dans sa carrière, remonte au 20 mars, à l'occasion de Milan-Sanremo.

