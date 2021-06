Le grand rendez-vous de la saison cycliste est enfin là ! Après un début de saison déjà riche en émotion, place à la Grande Boucle ! Du 26 juin au 18 juillet 2021, vivez 100% du 108e Tour de France sur Eurosport. Le Tour sera à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 1, l'application Eurosport, Eurosport.fr et l'application GCN avec les Rois de la Pédale. La course sera également co-diffusée par France Télévisions. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Carr s'autorise à rêver : "Gagner le Tour de France, c'est le Graal du cyclisme"

Qui sont les favoris du Tour de France 2021 ?

Le plateau du Tour de France est encore doré pour cette 108e édition. Mais ce sera surtout un parfum de revanche qui prédominera pendant cette Grande Boucle. Ultra-dominant pendant une grande partie du dernier Tour, Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) avait perdu son maillot jaune lors de l'avant-dernière étape à la Planche des Belles Filles. Le Slovène avait été battu par son compatriote Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) au bout du suspense. Les deux coureurs devraient une nouvelle fois être les deux grandes attractions sur les routes hexagonales.



Champion du monde en titre, Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) sera également l'un des favoris au départ de Brest. Le cinquième du Tour 2019 déborde d'ambition au même titre que les coureurs du Team Ineos. Emmenée par Richard Carapaz, Adam Yates, Geraint Thomas ou encore Tao Geoghegan Hart, l'écurie de Sir Dave Brailsford avance avec le plein de certitudes.

Pogacar a mis Roglic K.O. ! Le dénouement historique de la 20e étape

Parmi les autres prétendants au sacre, Alejandro Valverde et Enric Mas (Movistar Team), Simon Yates (Team BikeExchange) ou encore Rigoberto Uran (EF Education - Nippo) seront à suivre. A noter également la présence de Peter Sagan (BORA - hansgrohe), Jakob Fugslang (Astana - Premier Tech) et des deux prodiges Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) et Mathieu der Poel (Alpecin-Fenix). Le jeune Néerlandais disputera son premier Tour de France.

Quels sont les Français engagés sur le Tour de France 2021 ?

Le contingent tricolore sera encore bien fourni à domicile. Si Julian Alaphilippe sera l'un des favoris, il faudra aussi compter sur la présence de David Gaudu (Groupama - FDJ), auteur d'un très bon début de saison, Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Aurélien Paret-Peintre, Benoit Cosnefroy ou encore Nans Peters, vainqueur d'une étape en 2020.

De retour sur le Tour de France, le champion de France 2020 Arnaud Démare (Groupama - FDJ) sera un candidat au maillot vert. Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits), Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic) joueront le coup pour les étapes.

Gaudu : "Avec Pinot, on ne s’est jamais tiré dans les pattes et ça fonctionne"

Comment regarder en direct vidéo le Tour de France ?

Le Tour de France 2021 sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, en direct et sans pub sur l'application Eurosport, Eurosport.fr et l'application GCN. La Grande Boucle sera également retransmise sur France Télévisions.

Pour vous accompagner dans ce rendez-vous immanquable de la saison cycliste, vous pourrez retrouver les commentaires de Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel. Louis-Pierre Frileux, Florian Pigeon et les équipes de GCN vous feront également vivre les coulisses du Tour sur place et recueilleront toutes les réactions du peloton.

Après chaque étape, les Rois de la Pédale prendront place autour de Géraldine Weber et Lesly Boitrelle pour débriefer et analyser les moments forts de la journée. Vous pourrez notamment retrouver la Palette à Jacky, les débats et toutes les informations majeures pour ne rien louper de la Grande Boucle.

Vincent Lavenu sur le mercato 2021 : "Barguil est un garçon qui a beaucoup de talent"

Le parcours du Tour de France 2021 :

Présentation des équipes – 24 juin 2021, en direct de Brest, à vivre sur Eurosport

1re étape – 26 juin : Brest – Landerneau (187km)

: Brest – Landerneau (187km) 2e étape – 27 juin : Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne - Guerlédan (182km)

: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne - Guerlédan (182km) 3e étape – 28 juin : Lorient – Pontivy (182km)

: Lorient – Pontivy (182km) 4e étape – 29 juin : Redon – Fougères (152km)

: Redon – Fougères (152km) 5e étape – 30 juin : Changé – Laval - Espace Mayenne (CLM – 27km)

: Changé – Laval - Espace Mayenne (CLM – 27km) 6e étape – 1er juillet : Tours – Châteauroux (144km)

: Tours – Châteauroux (144km) 7e étape – 2 juillet : Vierzon – Le Creusot (248km)

: Vierzon – Le Creusot (248km) 8e étape – 3 juillet : Oyonnax – Le Grand-Bornand (151km)

: Oyonnax – Le Grand-Bornand (151km) 9e étape – 4 juillet : Cluses – Tignes (145km)

: Cluses – Tignes (145km) Jour de repos – 5 juillet

10e étape – 6 juillet : Albertville – Valence (186km)

: Albertville – Valence (186km) 11e étape – 7 juillet : Sorgues – Malaucène (199km)

: Sorgues – Malaucène (199km) 12e étape – 8 juillet : Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes (161km)

: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes (161km) 13e étape – 9 juillet : Nîmes – Carcassonne (220km)

: Nîmes – Carcassonne (220km) 14e étape – 10 juillet : Carcassonne – Quillan (184km)

: Carcassonne – Quillan (184km) 15e étape – 11 juillet : Céret – Andorre Andorre-la-Vieille (AND) (192km)

: Céret – Andorre Andorre-la-Vieille (AND) (192km) Jour de repos – 12 juillet

16e étape – 13 juillet : Pas de la Case (AND) – Saint-Gaudens (169km)

: Pas de la Case (AND) – Saint-Gaudens (169km) 17e étape – 14 juillet : Muret – Saint-Lary-Soulan - Col du Portet (178km)

: Muret – Saint-Lary-Soulan - Col du Portet (178km) 18e étape – 15 juillet : Pau – Luz-Ardiden (130km)

: Pau – Luz-Ardiden (130km) 19e étape – 16 juillet : Mourenx – Libourne (203km)

: Mourenx – Libourne (203km) 20e étape – 17 juillet : Libourne – Saint-Émilion (CLM – 31km)

: Libourne – Saint-Émilion (CLM – 31km) 21e étape – 18 juillet : Chatou – Paris - Champs-Élysées (112km)

Fritsch : "Le pire, c'est que Froome fait toutes les courses à fond"

