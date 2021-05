Cyclisme

Tour d’Italie - Julien Pinot : "Roglic ou Bernal sont performants dès qu'ils reviennent de stage"

TOUR D'ITALIE - Alors que le menu de la 9e étape est particulièrement copieux, Julien Pinot, entraîneur à la Groupama-FDJ, nous explique comment les équipes et les coureurs gèrent les nouvelles habitudes des Grands Tours, où les parcours grimpent de plus en plus tôt. Désormais, les stages en altitude sont aussi efficaces que les courses d'une semaine pour préparer les grimpeurs.

00:02:33, il y a 14 minutes