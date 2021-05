Cyclisme

Tour d’Italie : Romain Bardet : "Dans la dernière montée, il n'y a plus de tactique, c'est chacun pour soi"

TOUR D'ITALIE - C'est un col qui va faire des dégats. Ce samedi, lors de la 14e étape, Romain Bardet et tous les favoris du Giro vont se frotter au terrible Monte Zoncolan. Pour le leader de l'équipe DSM, il ne s'agira plus de parler tactique dans les derniers mètres de la course, simplement de survivre à une montée qui s'annonce épique.

00:01:20, il y a 37 minutes