Cyclisme

Tour d’Italie - Vendrame : "J'attends la deuxième et troisième semaine"

Avant le début de la 5e étape et alors qu'il a été à l'avant de la course mardi, Andrea Vendrame (AG2R Citroën) revient sur son état de forme. L'Italien ne s'en cache pas : il espère être plus en vue dans les prochaines semaine sur le Giro.

00:01:13, il y a 12 minutes