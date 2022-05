Cyclisme

"Ce Giro peut être la chance de la vie de Romain Bardet", estime Nicolas Fritsch dans sa chronique sur le Tour d'Italie

GIRO - Sa préparation a été bonne. Son début de Tour d'Italie l'est tout autant. Romain Bardet est en course pour un bon classement général et notre consultant Nicolas Fritsch estime qu'une victoire finale de sa part n'est pas inenvisageable. Il explique pourquoi dans sa chronique, ce jeudi, et évoque les trois étapes à venir. Dimanche, le Blockhaus fera office de premier grand test en montagne.

00:04:18, il y a 6 heures