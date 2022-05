Cyclisme

Chute en montée : l'accrochage entre Pello Bilbao et... Mikel Landa (Bahrain-Victorious), lors de la 16e étape du Giro

GIRO - Gadin surprenant, ce mardi lors du final de la 16e étape du 105e Tour d'Italie, entre Salò et Aprica. Mikel Landa et Pello Bilbao, coéquipiers au sein de l'équipe Bahrain-Victorious, se sont accrochés dans la dernière montée du jour. Ils n'ont pas perdu beaucoup de temps et ont ainsi pu jouer leur carte jusqu'au bout, dans cette étape très montagneuse. La séquence en images.

