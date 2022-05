La tête…” Dans la zone d’arrivée de la dernière étape de la Vuelta 2021, à Saint-Jacques-de-Compostelle, Eusebio Unzue, manager de la Movistar, pointait un index vers la tempe pour expliquer l’abandon la veille de Miguel Angel Lopez sur les routes galiciennes. Enric Mas se retrouvait seul coureur de l’équipe espagnole sur le podium final, dominé par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et complété par Jack Haig (Bahrain Victorious). Pendant trois semaines, le Colombien avait pourtant démontré une nouvelle fois ses talents de grimpeur. Les jambes étaient là. La tête...

Depuis toujours, Lopez a affirmé son caractère, et ce devrait encore être le cas sur les routes du Giro, où, de retour avec l’équipe Astana, il s’avance parmi les principaux prétendants à la Maglia Rosa. À l’âge de 16 ans, il avait défendu son vélo face à deux agresseurs armés d’un couteau. Plus tard, ses attaques tranchantes enflammaient la Vuelta de la Juventud. Ces deux histoires se mêlent pour donner naissance à son surnom, Superman.

Sur la dernière Vuelta, le Colombien s’est fendu d’une envolée de super-héros pour conquérir la victoire d’étape dans les nuages de l’alto de Gamoniteiru. Mais la tête a eu le dernier mot lorsque, en opposition totale avec sa direction d’équipe, Lopez a mis pied à terre à une trentaine de kilomètres de l’arrivée de la 20e étape. Une fin triste pour une Vuelta qui lui avait redonné le sourire. Une fin abrupte pour son bref passage chez Movistar, que Lopez veut désormais laisser derrière lui, non sans s’être expliqué sur son abandon provoqué par la rage.

Une journée en enfer pour Lopez

L'opposition

Il a été démontré et établi qu’ils ne savent pas gérer les leaders”, assène le Colombien devant les caméras d’El Día Menos Pensado, la série embarquée au sein de l’équipe Movistar. “Ça n’a pas fonctionné avec Nairo [Quintana], avec Landa… Et je crois que ça a été mon cas aussi.”

L’arrivée de Lopez chez Movistar, un an après les départs de Quintana, Mikel Landa, mais aussi Richard Carapaz, était pourtant escortée de grandes attentes, malgré les précédents heurts entre le Colombien et l’équipe espagnole. Énervé par le comportement des Movistar pendant la 19e étape de la Vuelta 2019, Superman avait laissé filer sa langue : “Ce sont toujours les mêmes idiots qui font ce genre de choses.”

Quelques mois plus tôt, son impulsivité l’avait vu frapper un spectateur responsable de sa chute dans le final de la 20e étape du Giro. Sur le Tour 2020, beaucoup se sont rappelés des “idiots” lorsque Lopez a filé droit dans un panneau de circulation après une accélération de l’équipe Astana sur la patinoire autour de Nice. Les sourires se sont effacés lorsque Superman a filé vers le succès au col de la Loze, avec le podium en ligne de mire (il a fini à la 6e place après une défaillance dans le dernier chrono). Il pouvait affirmer sa “tranquillité” au moment de rejoindre Movistar.

La tension

Le bouillant Lopez était plutôt morose au passage de l’année 2020 à 2021. L’exercice précédent s’était conclu violemment, sur une chute dès la 1re étape du Giro disputé en octobre. Sa reprise a ensuite été freinée par une infection au Covid-19.

Pour être sincère, j’ai pensé à arrêter et à faire un pas de côté, parce qu’il y a des situations compliquées”, expliquait-il début mars à El Tiempo, dans des propos qui résonnent cruellement après son abandon tonitruant : “La pression, le sacrifice, la fatigue, les blessures, c’est compliqué. Un leader est responsable de toute une équipe, mais il y a des moments de désespoir et parfois on pense avec le sang chaud.”

Lopez se réjouit alors de partager les galons de leader. Il pense pouvoir cohabiter avec Alejandro Valverde et surtout Enric Mas. El Día Menos Pensado montre leurs différences de caractère et le cocktail explosif de leurs ambitions individuelles. “Enric est quelqu’un de passif, tranquille, et Miguel Angel est tout le contraire”, résume José Joaquin Rojas du haut de son expérience (il dispute en 2022 sa 16e saison avec l’équipe Movistar, anciennement Caisse d’Epargne).

L'effusion

Lopez réprouve “l’égoïsme” de Mas, habile dans sa gestion des relations internes, et vit une “montée de tensions”, jusqu’à l’explosion. Pourtant, au 18e jour de course, c’est un bonheur absolu qui attend Lopez et les Movistar sur les pentes du Gamoniteiru. Le président de Telefonica, principal sponsor de l’équipe, est en visite sur la course ce jour-là, et le Colombien lui offre une démonstration de force.

Dans la voiture de la Movistar, on se réjouit de l’impact d’un tel succès sur l’audience colombienne. Patxi Vila, directeur de la performance, est en larmes. “Même dans le meilleur des scénarios, ça ne pouvait pas nous sourire autant”, sourit le manager Unzue. Le podium de Saint-Jacques-de-Compostelle est en vue pour Mas et Lopez, dont la force de caractère semble avoir eu raison des nombreuses difficultés de l'année.

L'explosion

Deux jours plus tard, c’est l’incompréhension dans la même voiture Movistar lorsque la course échappe à Lopez. À 55km de l’arrivée, le Colombien est en poursuite derrière un groupe avec Roglic (leader de la course), Mas, Adam Yates et Jack Haig, principale menace pour le podium. Unzue lui intime de s’arrêter, pour ne pas s’exposer à un contre d’Egan Bernal. Lopez renâcle. Il ne comprend pas, il perd le fil.

L’écart s'envole et le Colombien, qui se sent “privé de l’opportunité de lutter”, finit par annoncer à la radio : “Messieurs, ça a été un plaisir. Je m’arrête.” Même sa femme, qui invoque leur jeune enfant lors d’une conversation surréaliste au téléphone, ne fera pas repartir Lopez, assis au bord de la route. "J'ai vu une personne blessée", témoigne son équipier Imanol Erviti. "Je lui ai dit qu'il le regretterait." Le soir même, Superman quitte la Vuelta en larmes, une scène qu'il attribue aujourd'hui à sa rage et sa frustration.

Depuis, Movistar et Lopez se sont séparés. À 28 ans, le Colombien a retrouvé Astana, l'équipe de ses six premières saisons professionnelles. Il est bien remonté sur son vélo et a même levé les bras aux dépens de Thibaut Pinot fin avril sur le Tour des Alpes. Les jambes tournent. Qu’en sera-t-il de la tête d’ici l’arrivée à Vérone, dans un peu plus de trois semaines ?

