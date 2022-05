Il a vaincu ses démons sans trembler. Maillot rose du Giro depuis sa prise de pouvoir samedi au Passo Fedaia, Jai Hindley n’a pas craqué dans le dernier contre-la-montre, évitant ainsi un malheureux remake de 2020. En réussissant le meilleur chrono de sa carrière à Vérone, il a assuré sa victoire dans ce Giro 2022 à 26 ans. Le grimpeur de la Bora-Hansgrohe devance au général Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers, + 1'18'') et Mikel Landa (Bahrain-Victorious, + 3'23'') pour devenir le premier Australien à remporter le Tour d’Italie. L’étape est revenue au champion d’Italie du contre-la-montre Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), qui a survolé la concurrence pour s’offrir son premier succès sur un Grand Tour.

L’Australien y a pensé mais il n’a pas réitéré sa performance. Deux ans après avoir perdu le maillot rose le dernier jour à Milan, Hindley savait que sa marge était bien plus conséquente qu’en 2020, que Carapaz n’était pas un aussi solide rouleur que Tao Geoghegan Hart, mais il n’était pas question d’aborder ce chrono avec la sensation que la victoire était acquise. Très solide, survolté par son maillot rose contrairement à 2020, il a rapidement éteint tout espoir d’exploit de la part de l’Equatorien d’INEOS, passant dans le même temps que ce dernier au sommet de l’unique difficulté du parcours.

Jai Hindley (BORA - Hansgrohe) lors du contre-la-montre de la 21e étape du Giro 2022 Crédit: Getty Images

Pas de changement dans le top 5

Hindley a assuré dans le final, pour éviter la chute et tout incident bête et sa 15e place dans le chrono lui a largement permis de décrocher son premier Grand Tour. Il devient du même coup le premier Australien à triompher sur le Giro (là où même Cadel Evans avait échoué), un succès qu’il a construit tout au long des trois semaines, en tenant la dragée haute à Carapaz tous les jours, jusqu’à la défaillance du leader d’INEOS-Grenadiers dans le Fedaia. C’est tout ce qui aura séparé les deux hommes tout au long de ces trois semaines. Trois petits kilomètres seulement qui auront souri à Hindley et l’auront consacré roi d’Italie.

S’il n’a pu inquiéter le maillot rose, Richard Carapaz n’a en revanche jamais tremblé pour assurer sa 2e place. Auteur d’un gros chrono (10e à 1'24'' du vainqueur), le champion d’Equateur de la discipline a en plus bénéficié de la mauvaise performance de Mikel Landa, passé à côté de son contre-la-montre (76e à 3'04''). Pas de changement donc au général dans la course au podium, comme pour celle au top 5. Malgré un chrono en-dedans ainsi que le surprenant et excellent temps de Jan Hirt (24e), Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a conservé sa 4e place, devant Pello Bilbao (5e) et le Tchèque d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Premier succès international pour Sobrero

Le seul changement dans le top 10 concerne la 9e place, puisque Hugh Carthy (EF-EasyPost) a dépassé Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), qui conserve toutefois son maillot blanc de meilleur jeune. Pour la victoire d’étape, il n’y aura guère eu de suspense non plus. Favori sur le papier à la vue d’un plateau peu fourni en gros rouleurs, Matteo Sobrero a écrasé ce chrono de 17km dans Vérone. Le champion d’Italie de la discipline, surpuissant et largement en tête dès l’intermédiaire, s’est imposé devant les Néerlandais Thymen Arensman (DSM, +23'') et Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix, +40'').

Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) a remporté la 21e étape du Tour d'Italie 2022. Crédit: Getty Images

Il s‘agit de sa première victoire sur un Grand Tour et même de sa première victoire internationale, puisqu’il n'avait remporté qu’un succès jusqu’ici, au championnat d’Italie. Attendu comme son principal adversaire, l’Italien de la Jumbo-Visma Edoardo Affini (12e, +1'30'') a déçu alors que Ben Tulett (INEOS-Grenadiers) a confirmé son beau chrono de Budapest (9e) en prenant la 5e place (+1'12’’). Mais ce dimanche soir, c’est bien la déception qui primera du côté des INEOS-Grenadiers. La joie, elle, sera dans les rangs de la Bora-Hansgrohe.

