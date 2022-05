Arnaud Démare a marqué l'histoire du cyclisme français à Scalea ce jeudi en toute fin d'après-midi. Après une étape disputée à un rythme très tranquille, le sprinter de la Groupama-FDJ a enclenché la vitesse maximale pour déborder ses adversaires dont Mark Cavendish et Caleb Ewan, le plus coriace puisqu'il a fallu le "sauter" d'un souffle sur la ligne, et décrocher un deuxième succès en deux jours après Messine mercredi. Le Picard porte son total de succès sur les routes du Giro à sept, mieux que les six de Bernard Hinault et Jacques Anqeutil en leur temps. Arnaud Démare est donc seul détenteur du record depuis ce jeudi.

Le Tour d'Italie est la course de trois semaines qui réussit le mieux au triple champion de France. Son palmarès sur le Tour de France affiche deux succès (2017 et 2018) alors qu'il n'avait pas trouvé la faille en 2021 pour sa découverte de la Vuelta. Mais en Italie, Démare brille, à l'image de ses quatre succès de 2020. Ajoutez-y un premier en 2019 et donc les deux de 2022 et vous atteignez ce total de sept. Il aura donc fallu attendre 37 ans pour que Bernard Hinault et Jacques Anquetil soient battus. Le Breton a remporté le Tour d'Italie à trois reprises (80, 82, 85) alors que son ainé normand a été sacré deux fois (60 et 64).

Démare et l'attente de la victoire : "Tant que la photo-finish n'est pas tombée..."

Les vainqueurs d'étapes français sur le Giro

Coureurs Nombre de victoires d'étapes Arnaud Démare 7 Bernard Hinault 6 Jacques Anquetil 6 Jean-François Bernard 4 Laurent Jalabert 3 Eric Boyer 3

Beaucoup me sous-estiment...

Au palmarès global, cette septième victoire envoie Démare à la 42e place en compagnie de coureurs prestigieux comme Felice Gimondi, Vincenzo Nibali, Stefano Garzelli, Gilberto Simoni ou encore André Greipel et Freddy Maertens pour ce qui est des sprinters. Ce jeudi, il a aussi décroché son 9e succès sur un grand tour. Dans ce classement, il est encore à des années-lumières des meilleurs coureurs tricolores, et notamment de Bernard Hinault, recordman en la matière avec 41 victoires. Le "Blaireau" est d'ailleurs le Français le plus victorieux sur le Tour de France alors que ce "titre" va à Laurent Jalabert sur la Vuelta.

Les Français les plus victorieux par grand tour

Tour d'Italie Arnaud Démare (9 étapes) Tour de France Bernard Hinault (28 étapes) Tour d'Espagne Laurent Jalabert (18 étapes

Evidemment tout sourire après l'arrivée, Démare a retracé le sprint au micro d'Eurosport. "Sur la ligne, je me sens devant mais tant que la photo-finish n'est pas tombée, la victoire n'est pas là, dit-il. Je suis super content, c'était vraiment chaud. Une victoire, ça ne se joue à rien, là ça tourne en ma faveur. J'ai senti que Cavendish et Ewan étaient partis fort mais je n'avais pas fait mon effort."

Quant à son palmarès, Arnaud Démare en est fier et comme souvent, il a tancé ses détracteurs. "Beaucoup me sous-estiment, a-t-il ainsi rappelé. C'est ma 86e victoire aujourd'hui, la 7e sur le Giro, meilleur score pour un Français, c'est énorme." C'est historique en tout cas.

