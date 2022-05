Le conte de fée continue pour Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. Après le succès de Biniam Girmay à Jesi, la formation belge s’est offert l’étape-reine de ce Tour d’Italie 2022 avec la victoire en solitaire de Jan Hirt par-delà le Mortirolo. Parti dans la bonne échappée, le Tchèque a attendu l’ascension finale pour s’isoler et aller remporter la 7e victoire de sa carrière, de loin la plus prestigieuse.

Malgré quelques attaques, la bagarre entre les favoris a accouché d’une souris dans le Valico di Santa Cristina et les quatre premiers du général se sont tenus en une quinzaine de secondes. Jay Hindley (Bora-Hansgrohe) a toutefois profité des bonifications pour revenir à 3’’ du maillot rose Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) alors que João Almeida (UAE Team Emirates) a limité la casse (+14’’).

Pozzovivo grand perdant, Almeida a tenu

On attendait monts et merveilles de cette 16e étape, au programme aussi magnifique que gargantuesque avec le Goletto di Cadino, le Mortirolo, la montée de Teglio avant l’ascension finale du Valico di Santa Cristina. De quoi espérer une grande passe d’armes entre les favoris. Mais, si Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a tenté de profiter de la descente du Mortirolo avant de se relever, il a fallu attendre la dernière montée pour voir les leaders passer à l’offensive. Après avoir fait travailler son équipe, Mikel Landa a été le premier à lancer les hostilités à 10km de l’arrivée. Seuls Carapaz et Hindley ont pu le suivre et les trois hommes se sont alors entendus pour éviter le retour d’Almeida, toujours aussi difficile à réellement distancer.

Les efforts du trio ont payé et le Portugais a dû concéder 14’’ supplémentaires sur la ligne d’arrivée. Rien de conséquent sur une étape aussi difficile. Tombé dans la descente du Mortirolo, Domenico Pozzovivo (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) a beau être revenu par la suite, il aura quand même été le principal perdant du jour. Ses 2’47’’ de débours sur la ligne l’expulse du top 5 et le repousse surtout à 3’48’’ de Carapaz, brisant sans doute ses derniers rêves de podium à Vèrone. Sans avoir été capable de suivre les quatre meilleurs, Nibali s’offre lui la bonne opération en prenant sa place (5e, + 3’40’’), une maigre consolation après avoir fait rouler son équipe derrière l’échappée. Mais les favoris n’ont jamais réussi à revenir.

Hindley se rapproche encore

Il faut dire que l’échappée était forte de 28 unités et avait fière allure avec la présence à l’avant de Guillaume Martin (Cofidis, qui a finalement explosé pour perdre 19 minutes), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Hugh Carthy (EF-EasyPost), Alejandro Valverde (Movistar) ou encore Simon Yates (BikeExchange-Jayco). Conscient du danger, Ineos Grenadiers n’a jamais laissé trop de champ à ces grimpeurs mais ils étaient trop nombreux, trop costauds. Un premier groupe de huit s’est extirpé "en facteur", ce qui n’a pas empêché Hirt et Carthy de revenir, au terme d’un gros effort dans le Mortirolo. Ils n’ont plus été revus. Du moins, ni le Tchèque, ni Thymen Arensman (DSM), qui a été le premier à relancer derrière Kämna, sorti dans la descente de Teglio. Mais le Néerlandais a été contré par Hirt et, malgré une lutte jusqu’au dernier kilomètre, il n’a jamais pu revenir.

Vainqueur en début de saison du Tour d’Oman (et d’une étape), le Tchèque s’offre ainsi la 5e victoire de sa carrière – sa plus belle largement - et continue le Giro (et début de saison) fantastique de son équipe, malgré la défaillance du jour de son leader Pozzovivo. Au général, Hirt en profite même pour intégrer le top 10 (9e), juste devant un autre coureur de l’échappée, Alejandro Valverde (Movistar, 10e), qui a fini avec les favoris.

Arrivés au sprint pour la 3e place, Carapaz, Hindley et Landa se sont battus pour les bonifications et c’est l’Australien de la Bora-Hansgrohe qui a glané les 4’’, revenant ainsi à 3’’ du maillot rose. A moins d’une semaine de Vérone, rien n’est fait. Pour aucun des quatre premiers.

