Ne manquait plus que l'annonce officielle. Après avoir couvert les 17 derniers kilomètres du Giro 2022 en solitaire dimanche, Arnaud Démare, 4e provisoire lors de son passage sur la ligne dasn l'arène de Vérone, a confirmé ce que tout le monde attendait : la victoire du Picard dans le classement par points. Vainqueur de trois étapes (5e, 6e, 13e), Démare accroche un second maillot cyclamen, après celui décroché en 2020.

Aligné sur le Giro cette année, après les déceptions sur le Tour et la Vuelta en 2021, le sprinteur de Groupama - FDJ a retrouvé ses sensations sur une épreuve qui lui a déjà souri en 2020 (4 victoires et le maillot cyclamen). Ce n'était finalement pas un hasard si le Beauvaisien a débloqué son compteur en 2022, sept mois après son dernier succès, lors de la 5e étape. Certes, Caleb Ewan (Lotto - Soudal) et Mark Cavendish (Quick Step Alpha Vinyl) n'étaient pas présents dans l'emballage final, mais la confiance est revenue au meilleur des moments.

Le lendemain, tout le gratin a pris part au sprint, et il a fallu l'intervention de la photo-finish pour départager Démare et Ewan. Lors de la 13e étape, le Français n'en a pas eu besoin pour célébrer un troisième bouquet, cette fois devant Phil Bauhaus et Mark Cavendish. Des grands noms accrochés au tableau de chasse, une synergie de retour au sein de son train, Démare quitte l'Italie les valises pleines de confiance, et peut déjà lorgner sur le Tour d'Espagne, puisqu'il ne sera pas retenu pour le Tour de France (1er au 24 juillet).

