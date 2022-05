Cyclisme

Giro 2022 - Le profil de la 15e étape : Il faudra lancer la bagarre de loin pour Bardet, Carapaz et les autres

TOUR D'ITALIE 2022 - Nouvelle arrivée en altitude sur cette 15e étape tracée entre Rivarolo Canavese et Cogne (177 km). Mais l'ascension finale sera la plus facile du jour (22,4 km à 4,3%). Pour faire des écarts, il faudra partir de loin, sur les deux autres ascensions : Pila - Les Fleurs (12,3 km à 6,9%) et Vergogne (13,8 km à 7,1%). Voici le profil de la 15e étape en vidéo.

00:01:04, il y a une heure