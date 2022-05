Cyclisme

Giro 2022 - Le profil de la 9e étape : Le Blockhaus va faire tomber les masques pour Bardet et les autres

TOUR D'ITALIE 2022 - Après l'Ena, le Blockhaus, que les coureurs rejoindront depuis Isernia ce dimanche sur la 9e étape, était annoncé comme le second grand moment de la première semaine. Si sur le volcan, les leaders se sont neutralisés, cette journée devait offrir plus de spectacle avec l'enchaînement Passo Lanciano (10,3 km à 7,6%) et Blockhaus (13,6 km à 8,4%). Le profil en vidéo.

00:01:04, il y a 24 minutes