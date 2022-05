Qu’elle paraît loin, son émotion de fin de saison 2020, quand une retraite forcée semblait poindre. Mark Cavendish est depuis redevenu le "Manx Missile" et son appétit de victoires n’est pas rassasié. Le sprinteur de l’équipe Quick Step Alpha Vinyl l’a exprimé ce jeudi, dans un interview accordé à la Gazzetta dello Sport en marge d’un 105e Tour d’Italie durant lequel il compte un succès, après 12 étapes.

"Je veux courir encore au moins deux ans", déclare Cavendish, qui aura 37 ans en fin de semaine et dont le contrat arrive à son terme. Relancé de manière spectaculaire par la Quick Step de Patrick Lefevere en 2021, le bolide britannique avait fini par repiquer pour un an, après de longues négociations entre deux des plus grands personnages du peloton.

Record absolu sur le Tour en vue

"Ce n'est pas seulement que je veux continuer à faire du vélo, précise-t-il, comme rapporté par Cycling News. Je sens que je peux être compétitif pendant encore au moins deux ans, je le sais." De quoi faire gonfler les statistiques du coureur en activité le plus victorieux (160 succès en professionnel).

Lors du dernier Tour de France, le Cav’ a égalé le record d’Eddy Merckx, avec 34 étapes remportées sur la Grande Boucle, grâce à une édition couronnée de quatre bouquets. Il a manqué l’opportunité d’accéder au rang de seul recordman en la matière, battu sur les Champs-Elysées par Wout van Aert (1er) et Jasper Philipsen (2e).

Aura-t-il l'occasion de le faire cette année ? Fabio Jakobsen pourrait lui être préféré sur les routes du Tour. "Bien sûr, j'aimerais le faire [le Tour de France] (...) Je serai préparé pour cela, mais ce ne sera pas ma décision", explique Cavendish. L'an passé, il n'était initialement pas invité à la messe de juillet... puis il avait suppléé Sam Bennett (blessé). Pour le résultat que l'on connaît.

