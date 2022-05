Mathieu van der Poel (Alpecin-Fénix) découvre encore des courses à 27 ans. Arrivé plus tardivement qu'un Tadej Pogacar sur la route après s'être d'abord concentré sur le cyclo-cross, "MVDP" avait dû attendre 2021 pour faire ses grands débuts sur le Tour de France. Chose faite avec un succès d'étape et six jours en jaune à la clé. Peut-il rééditer la performance sur le Tour d'Italie ? La réponse est évidemment oui pour une étape, le contraire serait d'ailleurs surprenant. Elle est, à l'écouter, moins évidente pour la seconde partie.

L'arrivée de la première étape ? "Ce n'est pas assez raide" pour van der Poel

Avant de rallier la Sicile et la montée de l'Etna qu'il faudra avaler dès mardi (4e étape) au lendemain de la première journée de repos, le Giro va passer trois jours en Hongrie. Et pour dynamiter le premier weekend, les organisateurs ont choisi trois profils différents avec une arrivée jugée en bosse, un chrono et une étape pour pur sprinters dimanche. C'est évidemment la première, voire la seconde nous y reviendrons, qui intéressent un Mathieu van der Poel qui avait triomphé à Mûr-de-Bretagne sur le Tour 2021 après la démonstration d'Alaphilippe à Landerneau.

Mais la tâche sera cette fois plus ardue selon lui. L'arrivée au château de Visegrad et ses 3,8 km à 5% de pente moyenne ne suffira peut-être pas. "Ce n'est pas très raide, juge-t-il après avoir reconnu le final de la 1re étape. Ce sera difficile d'attaquer à cet endroit et de lâcher des sprinteurs comme Caleb Ewan." Peut-on croire à un "MVDP" attentiste ? Sans doute pas d'autant plus que le maillot rose est un objectif pour lui, comme l'était le maillot jaune l'an dernier sur le Tour. Arborer la tunique que son grand-père Raymond Poulidor n'avait jamais pu toucher du doigt l'avait bouleversé.

Un final pour puncheur : le profil de la 1re étape

Le maillot de leader du Giro, Poupou ne l'a jamais porté non plus, pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais disputé le Giro. "Je rêve autant du maillot rose que du maillot jaune en 2021, a souri van der Poel dans un rare moment de lâcher prise pendant sa conférence de presse. Bien sûr que je vais essayer mais ça ne sera pas facile". Si ce n'est pas vendredi, van der Poel retentera sa chance samedi.

Une deuxième chance sur le chrono ?

S'il n'est pas cité parmi les meilleurs rouleurs du monde, et à raison, le Néerlandais se débrouille bien dans l'exercice du chrono, en témoigne sa 5e place en Mayenne qui lui avait permis de conserver son maillot jaune sur le Tour 2021. "Je me suis entrainé une fois à la maison sur le vélo de chrono pour retrouver le bon feeling. J'ai été très bon sur le Tour l'an dernier donc je n'ai rien changé sur ma position, a-t-il avoué. Ce n'est pas quelque chose dont je m'occupe vraiment pour l'instant, il faudra peut-être que je travaille dessus à l'avenir." Peut-il profiter des 9 kilomètres de contre-la-montre pour prendre ou garder le maillot rose ?

Le profil de la 2e étape

Quoiqu'il se passe sur les trois premiers jours, Mathieu van der Poel, qui avait quitté le Tour précocement pour préparer les JO de Tokyo l'été dernier, devrait aller au bout du Giro, c'est son souhait. L'idée est ainsi de profiter du boost physique que procure généralement les trois semaines d'un grand tour. Celui qui enchaînera avec la grande messe de juillet compte aussi bien voir Paris. Mais jusqu'à Vérone, van der Poel n'espère en revanche évidemment pas se battre pour le général. Questionné sur le fait que le grand Alberto Contador voyait en lui un candidat au podium final en Italie, "MVDP" a répondu dans un rire : "sur le premier weekend oui, pas au général final".

