Cyclisme

Giro - Pourquoi Joao Almeida pourrait devenir l'homme à battre : la chronique de Nicolas Fritsch

GIRO - Les écarts sont ténus en tête du 105e Tour d'Italie, au soir de la 12e étape. Joao Almeida, Richard Carapaz, Romain Bardet et Mikel Landa, notamment, réalisent peu ou prou un sans-faute après plus de la moitié de l'épreuve. Notre consultant Nicolas Fritsch explique en quoi est-ce Almeida "qui fait le Giro parfait pour l'instant" et pourquoi Carapaz, Bardet et Landa doivent se méfier de lui.

00:03:31, Hier à 19:52