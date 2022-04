Bardet a goûté à l'Italie sur trois semaines il y a un peu moins d'un an, il semble qu'il ait plutôt apprécié ce qu'il y a trouvé. Onze mois après sa découverte du Giro à 30 ans, l'homme de Brioude a changé son fusil d'épaule et son programme. Alors que sa saison 2022 devait être articulée autour du Tour de France, qu'il a zappé pour la première fois depuis 2013 l'an dernier, le coureur du Team DSM a ajouté une ligne à son programme, et pas n'importe laquelle : le Tour d'Italie.

Ce revirement est une vraie surprise à l'échelle de Romain Bardet qui fera son retour sur la Grande Boucle en juillet. Voilà plusieurs années qu'il mourrait d'envie de courir le Giro pour la première fois. Ce n'était pas simple au sein d'une équipe française, Ag2r en l'occurrence mais il l'a fait en 2021 avec sa nouvelle formation, la DSM. Le résultat final fut une 7e place au général après trois semaines solides même si les deux chronos, au début et à la fin l'ont largement pénalisé. Depuis le début de la saison 2022, Bardet a très peu couru (9e de l'UAE Tour et 12e de Tirreno) et passé beaucoup de temps en stage à Tenerife. Que peut-il espérer pour ce Giro 2022 ? Beaucoup si l'on se réfère à son niveau et à la concurrence.

Un Top 5 pour objectif ?

Quel sera son objectif premièrement ? Va-t-il en Italie pour viser les étapes et ainsi ne pas trop puiser dans les réserves avant le Tour de France ? Ce serait la tendance mais l'appétit vient en mangeant et si au soir de la première journée de repos, Bardet est toujours placé au général, il y a de fortes chances pour qu'il ne revoit ses plans. Avec un chrono court (9,2 km) et s'achevant par une bosse à Budapest le deuxième jour et un autre à peine plus long (17,1 km) mais fait d'une ascension puis d'une descente le dernier, Bardet pourrait ne pas être aussi pénalisé par sa faiblesse en chrono.

En attente des listes définitives, la lutte pour le maillot rose devrait s'articuler entre ceux qui ont déjà annoncé leur participation. Troisième en 2021, Simon Yates viendra pour gagner tout comme Richard Carapaz, sacré en 2019. On n'exclura ni le revanchard Miguel Angel Lopez revenu chez Astana, ni Joao Almeida qui aura carte blanche chez UAE en l'absence du boss Tadej Pogacar. Pello Bilbao (5e en 2020) et Mikel Landa qui est déjà monté sur le podium (3e en 2015) seront aussi à surveiller, tout comme Jai Hindley (2e en 2020) et Guillaume Martin qui découvrira, un an après Bardet, les superbes routes italiennes du Giro.

Romain Bardet expliquera son choix dans une interview pour Eurosport ce mardi matin. Il sera aussi l'invité de Bistrot Vélo le lundi 2 mai à 18h.

