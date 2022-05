Journée parfaite pour la Bahrain-Victorious, qui s’offre l’étape et une bonne opération au général ! Parti dans la bonne échappée, Santiago Buitrago a distancé ses compagnons de fugue un à un dans l’ultime ascension, Monterovere, pour remporter cette 17e étape à Lavarone. Il s’agit seulement du 2e succès de la carrière du Colombien, déjà vainqueur en début de saison sur le Saudi Tour. Derrière, les favoris se sont encore fait la guerre et si Carapaz a conservé son maillot rose, Joao Almeida a (encore) craqué. Cette fois, le Portugais a déboursé plus d’une minute, perdant sa 3e place au profit de Mikel Landa, et a sans doute dit adieu à ses rêves de victoire finale.

