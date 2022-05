Ce n'est plus la coutume. Et c'est amusant de le noter. Cette année, les Grands Tours vont tous s'élancer un… vendredi. Loin de la tradition, qui propose le plus souvent la première étape un samedi pour que les amateurs de la Petite Reine puissent profiter comme il se doit des premiers hectomètres de leurs champions.

Ad

Ainsi, le Giro s'élance ce vendredi 6 mai. Le Tour 2022 va de son côté partir le vendredi 1er juillet et la Vuelta donnera le coup d'envoi de son édition le 19 août, un vendredi évidemment. La raison ? Tous partent de l'étranger cette année.

Tour d’Italie Le profil de la 6e étape IL Y A 2 HEURES

Désireux de grandir médiatiquement en s'exportant de plus en plus depuis dix ans maintenant (ndlr : Danemark en 2012, Royaume-Uni en 2014, Pays-Bas en 2016, Israël en 2018), le Tour d'Italie organise par exemple sa première étape à Budapest en Hongrie. Le Tour de France va lui découvrir pour la première fois le Danemark et Copenhague en juillet. Et en août, la Vuelta va aussi s'élancer de l'étranger pour la quatrième fois de son histoire et c'est la cité néerlandaise d'Utrecht qui va avoir cet honneur.

Le parcours présenté par Bardet : "Le Blockhaus sera le premier révélateur"

Le Tour partait régulièrement d'autres jours avant les années 90

Pour effectuer le transfert des coureurs et de toute la logistique de ces trois Grands Tours, après ces départs à l'étranger, un jour de repos supplémentaire au calendrier a donc été ajouté lors de la première semaine de course. Lundi prochain par exemple, les coureurs du Giro prendront l'avion pour quitter la Hongrie et se rendre en Sicile. Et il en sera de même pour la Grande Boucle et la Vuelta.

Ce n'est d'ailleurs pas forcément exceptionnel de voir la première étape ne pas être organisée un samedi. Avant les années 90, le Tour de France partait ainsi régulièrement le vendredi, notamment dans les années 80. Et il pouvait même partir d'autres jours de la semaine (ndlr : un jeudi en 1978 par exemple, un mercredi en 1979…), comme les autres Grands Tours. Mais depuis près de 30 ans maintenant, le samedi était entré dans la tradition. A tel point que voir les trois Grands Tours changer à cette coutume à de quoi surprendre.

Tour d’Italie Le profil de la 5e étape IL Y A 2 HEURES