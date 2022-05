Cyclisme

Giro - Trois prétendants, aucun rouleur : "Carapaz, Hindley et Landa ont l’obligation d’attaquer", selon Nicolas Fritsch

GIRO - Ils sont trois à se détacher pour le sacre dans ce 105e Tour d’Italie. Trois excellents grimpeurs : Richard Carapaz, Jai Hindley (2e à 3") et Mikel Landa (3e à 1’05"). Place à un épilogue constitué de deux étapes de montagne et d’un CLM de 17 bornes. Dans sa chronique, Nicolas Fritsch estime que le statu quo ne convient à personne dans ce trio. Il s’en réjouit et fait de Carapaz son favori.

00:03:48, il y a 34 minutes