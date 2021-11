Le Giro 2022 se dévoile progressivement. RCS, organisateur du Tour d’Italie, a décidé de rendre publics au compte-gouttes les contours de la 105e édition de l’épreuve. Lundi, les sprinteurs étaient servis. Mardi, c'était au tour des puncheurs et des baroudeurs. Puis, ce mercredi, place aux grimpeurs. Ce sont ainsi les fameuses étapes de montagne qui ont été révélées. Avec, de fait, les principaux cols que les coureurs auront à escalader.

Le Tour d’Italie, qui s’élancera le 6 mai prochain de Budapest et s’achèvera le 29 mai par une étape qu’il reste à définir, comprendra quatre arrivées au sommet. Voici les ascensions qui auront le rôle d’épilogue du jour : l’Etna, peu sélectif par sa pente mais impressionnant par son cadre et sa longueur (25,4 km à 5,6% de moyenne) ; le Blockhaus (13,6 km à 8,4%, parcouru une première fois, partiellement, lors de la même étape) ; la montée en direction de Cogne (22,4 km à 4,3%) et le Passo Fedaia (14 km à 7,6%).

Le parcours entier connu ce jeudi

Autre grands cols à noter : le terrible Mortirolo, ses 12,6 km de longueur à 7,6% de pente moyenne, le plus court et plus abrupt encore Menador (7,9 km à 9,9%), le Pordoi (11,8 km à 6,8%) et le Santa Cristina (13,5 km à 8%). Santa Cristina et Menador qui feront quasiment office de cinquième et sixième arrivées au sommet, tant une courte descente leur succédera pour rallier l’arrivée, respectivement à Aprica et Lavarone.

L’étape tracée entre Salo et Aprica, justement, est celle qui présente le dénivelé positif le plus élevé (5440 m) de ces six rendez-vous en haute altitude. Quant au pinacle de ce Giro, dit la Cima Coppi, ce sera le Passo Pordoi (2239 m). Jeudi, l’annonce de la dernière étape – probablement un contre-la-montre à Vérone – viendra clore la présentation échelonnée du parcours, entièrement officialisé à cette occasion.

L'étape qui passera par le Passo Pordoi, toit de ce 105e Giro Crédit: Twitter

