C'était il y a vingt ans jour pour jour. Le premier maillot rose porté par un Australien était alors endossé par certain Cadel Evans. Le futur vainqueur du Tour 2011 allait finir par céder sa tunique mais Jai Hindley est lui allé jusqu'au bout. Le grimpeur de la Bora-Hansgrohe, vainqueur final devant l'Équatorien Richard Carapaz et l'Espagnol Mikel Landa, a évité la désillusion connue en octobre 2020 quand il avait perdu le maillot rose lors du contre-la-montre final. Une mésaventature qui l'avait alors énormément touché.

Changement de stratégie payant pour la Bora-Hansgrohe

Ad

"J'avais été dévasté", a reconnu Hindley à propos du Giro 2020. D'autant qu'il a expliqué avoir cumulé les ennuis l'année suivante, "frustrante" de son propre aveu : "J'étais déterminé à faire un grande saison 2021, mais je suis tombé malade plusieurs fois puis j'ai chuté en avril au Tour des Alpes, avait-il avoué. J'ai eu des problèmes à un genou. J'ai couru le Giro sous antibiotiques à cause d'un problème à la selle et j'ai dû abandonner. J'aurais voulu faire la Vuelta mais l'équipe ne m'a pas aligné." Cette fois, il n'aura connu aucun problème sur ce Tour d'Italie ni dans ce chrono final. Il faut dire qu'il a abordé les 17,4 kilomètres du contre-la-montre de Vérone avec une avance bien plus conséquente (1'25'' contre... 0'' en 2020), et qui aura largement suffi. Il n'a d'ailleurs lâché que 7'' à Carapaz sur cette ultime étape.

Giro Hindley, comme en 2020… mais avec la (quasi) certitude d’une fin différente HIER À 17:35

Hindley : "C'est un sentiment incroyable"

Ce succès, Hindley le doit aussi à son changement d'équipe. Passé dans la formation allemande Bora-Hansgrohe à l'intersaison, le natif de Perth a validé avec ce succès la nouvelle stratégie de l'équipe qui a laissé partir l'ex-champion du monde Peter Sagan pour recruter des coureurs capables de briller dans le classement général des grands tours. Sur le Giro, Hindley s'est présenté au départ de Budapest en partageant les responsabilités avec une autre recrue, Wilco Kelderman, mais il a vite pris le dessus en montagne. La 9e étape au Blockhaus, jour qui a vu le co-leader néerlandais chuter et perdre toute ambition, a changé beaucoup de choses.

Pas venu pour mettre des chaussettes à des mille-pattes

Sa victoire d'étape l'a complètement libéré et l'a mis en confiance sur ses capacités à briller sur cette 105e édition. "Je ne suis pas venu ici pour mettre des chaussettes à des mille-pattes", avait d'ailleurs déclaré Jai Hindley lundi dernier lors de la journée de repos. Mais il a su attendre le dernier moment, les 3 derniers kilomètres de l'avant-dernière étape, sur les pentes du Passo Fedaia dans les Dolomites, pour porter le coup décisif à Carapaz, qui a vu s'évanouir son rêve de gagner pour la deuxième fois le Tour d'Italie après celui de 2019. Mais cette fois, l'Australien ne voulait pas laisser passer sa chance. Et le voilà devenu un vainqueur de Grand Tour, à 26 ans.

Le moment où le Giro a basculé : Carapaz lâché par Hindley dans la montée finale

Giro Hindley : "J'ai senti que j'avais les jambes pour faire la différence" HIER À 17:32