On l’a vu surgir à près de 200 mètres de la ligne. Avant ça, il s’était calé dans la roue de Ramon Sinkeldam, poisson-pilote de substitution qui déboulait à fond les ballons et le remontait devant comme un couteau chaud dans du beurre. La suite ? Arnaud Démare s’est décalé sur la droite et a foncé tout droit. Un sprint plein d’autorité. Caleb Ewan et Mark Cavendish, lâchés depuis belle lurette, n’étaient pas là pour empêcher le coureur de la Groupama-FDJ de sprinter en rond. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a donné tout ce qu’il avait. Ça n’a pas suffi. Battu dimanche par Cavendish, Démare est cette fois allé au bout.

"C'était une journée sans pour Jacopo, il a fallu s'adapter, a-t-il reconnu. On avait bien reconnu le final au briefing, on connaissait les virages, les points importants. Tobias (Ludvigsson), Ignatas (Konovalovas) et Miles (Scotson) ont fait du bon boulot. Ramon (Sinkeldam) était en bonne condition, il a lancé de loin. J'ai eu peur qu'il me lâche un peu tôt mais, quand j'ai démarré, les jambes ont répondu aussitôt, ça allait très bien."

Comme des balles

A l’arrivée, un sprint "plutôt fluide même si de l'extérieur ça pouvait sembler houleux", a-t-il confié après avoir levé les bras. Avant de rendre hommage aux copains : "Les mecs ont fait un super boulot et j'ai été patient pour faire mon effort. La montée avant la mi-course a été difficile, comme on s'y attendait. J'ai perdu pas mal de temps mais les gars ont fait un super travail pour revenir dans la descente. On est descendu comme des balles. Ensuite on a vite repris la tête pour maintenir l'écart et que ça ne rentre pas derrière."

Démare : "De l'extéreur, le sprint paraissait houleux mais c'était plutôt fluide pour moi"

Ça n’est pas rentré et Démare a visé dans le mille. La dernière fois que l’on avait vu le Picard jubiler, c’était en toute fin de saison dernière, sur Paris-Tours. Cette victoire, déjà, avait signifié quelque chose pour lui. En toute fin de saison, après huit succès, il était allé chercher cette belle et tardive neuvième. Elle n’avait pas effacé un triste Tour de France et une morne Vuelta mais, au fond, elle avait permis à Démare de refermer le livre de 2021 sur un épilogue heureux.

Sept mois plus tard, Arnaud Démare a enfin inauguré un chapitre victoire du recueil de ses aventures en 2022. Un succès qu’il a accueilli avec un grand sourire et une sagesse de trentenaire. "Je suis super content. On sait de quoi on est capable. Mais c’est le sport, c’est le vélo. Ce qu’il faut, c’est ne pas baisser les bras. Dans le cyclisme, c'est toujours difficile de mettre en place les choses mais il faut savoir persévérer."

