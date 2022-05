Cyclisme

Tour d'Italie - Audrey Cordon Ragot : " Romain Bardet a très bien préparé ce Giro 2022"

TOUR D'ITALIE - Cycliste professionnelle et consultant cyclisme à Eurosport, Audrey Cordon Ragot se prête au jeu des pronostics pour le classement général du Giro. La Coureuse de la Trek Segafredo met Romain Bardet, récent vainqueur du Tour des Alpes, parmi les grands favoris de cette édition 2022, tout comme Yates et Carapaz. Et attention à ne pas enterrer Vincenzo Nibali trop vite.

00:02:38, il y a une heure