Cyclisme

Tour d'Italie - Délesté de Cavendish et Ewan, Démare (Groupama-FDJ) a tenu son rang à Messine : le résumé de l'étape 5

TOUR D'ITALIE - Le Français Arnaud Démare (Groupe - FDJ) a su surmonter tous les obstacles entre Catane et Messine pour remporter sa première victoire en 2022 à l'issue d'un sprint parfaitement maîtrisé par lui et son équipe dans les rues de la cité sicilienne. Revivez le déroule de l'étape commenté par Guillaume Di Grazia, Jacky Durant et Tony Gallopin.

00:02:22, il y a 21 minutes