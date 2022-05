Cyclisme

TOUR D'ITALIE - "On a un terrain qui est fait pour nous" : Démare en quête d'une 4e étape

TOUR D'ITALIE - 18ème étape du Giro et peut-être la passe de 4 pour Arnaud Démare ? Bien que fatigué après 3 semaines de course, le coureur de la Groupama-FDJ se dit "bien physiquement" et a reconu "un terrain fait pour nous" entre Borgo Valsugana - Treviso. Toujours largement leader du maillot cyclamen, le Français compte 117 points d'avance sur Mark Cavendish.

00:02:10, il y a une heure