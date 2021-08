L'Espagnol Mikel Landa (Bahreïn) a remporté samedi le Tour de Burgos à l'issue de la 5e et dernière étape gagnée par le Britannique Hugh Carthy (Education First) à Lagunas de Neila, à plus de 1.800 m d'altitude.

Le Français Romain Bardet, leader du classement général depuis jeudi soir, n'a pas pu suivre le rythme infernal des six échappés en fin d'étape, et même du peloton qui les a rejoints à moins de 5 km de l'arrivée, dans l'ascension finale. Il finit 6e de ce tour de Burgos.

C'est Carthy, 3e de la dernière Vuelta, qui a donné un dernier coup de reins pour gagner l'étape devant un trio de grimpeurs constitué de deux Colombiens, Einer Reyes (2e) et Egan Bernal (4e), et un autre Britannique, Simon Yates (3e). Cette dernière étape, très éprouvante, a complètement chamboulé le classement général, Landa terminant 6e et raflant la mise au classement général, devant l'Italien Fabio Aru et l'Ukrainien Mark Padun.

