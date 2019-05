Le Slovène Tadej Pogacar, 20 ans, a frappé les esprits lors de la 6e et avant-dernière étape du Tour de Californie vendredi, en s'offrant la victoire d'étape et le maillot jaune de leader. Pogacar s'est adjugé l'étape reine de la semaine avec beaucoup d'aplomb et de réussite.

Le grand espoir de la formation UEA Team Emirates est revenu en force sur le Colombien Sergio Higuita, qui était parti à trois kilomètres de l'arrivée, jugée sur les pentes de Mont Baldy. Dans le final, il a bien mieux négocié le dernier virage avant l'arrivée qu'Higuita, qui a manqué son freinage et lui a laissé prendre quelques mètres.

"J'avais de bonnes jambes et je me sentais bien dans les cols. Quand je suis revenu sur Higuita, j'ai essayé de retrouver mon calme et je l'ai laissé lancer le sprint", a expliqué Pogacar. "Il est parti trop large dans le virage et comme j'étais plus rapide que lui, il n'a pas pu revenir sur moi. C'est un grand jour pour moi", a-t-il insisté.

Avant la dernière étape, samedi, Pogacar a pris les commandes du classement général où il compte 16 secondes d'avance sur Higuita. A moins d'une chute entre Santa Clarita et Pasadena, sur une étape sans difficulté majeure, il va signer la victoire la plus importante de sa jeune carrière. Le vainqueur du Tour de l'Algarve 2019 va également rentrer dans l'histoire du Tour de Californie en devenant son plus jeune vainqueur.

La 6e étape, longue de 127,5 km, a comme attendu fait des dégâts, notamment sa dernière ascension vers l'arrivée, une rampe de 8,5 km avec une déclivité moyenne de 8,2% et des portions à 15,8%. Le leader du classement général en début de journée, l'Américain Tejay van Garderen (Education First), a perdu pied dès le début de la dernière difficulté. Le vainqueur de l'épreuve en 2013 a finalement limité la casse, mais il a rétrogradé à la 9e place du général, à 1 min 22 sec du nouveau maillot jaune.