Annemiek Van Vleuten, la démonstration. La reine du circuit, huitième au classement général ce matin, a remis les points sur les i lors de la première étape montagneuse de ce tour, pour assommer ses concurrentes au classement général et prendre le maillot jaune en arrivant à Markstein avec plus de 3'30" d’avance sur sa plus proche poursuivante et près de 20 minutes sur la désormais ex-maillot jaune Marianne Vos. Devant quasiment de bout en bout, la Néerlandaise, récente vainqueure du Giro, est désormais bien partie pour réaliser le doublé, au terme d’une journée où elle a impressionné.

