Cyclisme

Laura Asencio (Ceratizit) présente sur le Tour : "Je me sens chanceuse d'être arrivée dans le cyclisme au bon moment"

Le cyclisme féminin connaît un essor sans précédent cette année avec le retour du Tour de France femmes entre le 24 et le 31 juillet et également le premier Paris-Roubaix un peu plus tôt, signe que ce sport devient de plus en plus important. Laura Asencio, concurrente du Tour avec la Ceratizit, est pleinement conscience de la chance de courir à cette époque, comme l'avoue dans Bistrot Vélo.

00:02:36, il y a 24 minutes