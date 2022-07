Première porteuse du maillot jaune, Lorena Wiebes marque l’histoire. La sprinteuse néerlandaise (DSM) a confirmé son statut de grande favorite dimanche sur les Champs-Elysées en enlevant la première étape de ce premier Tour de France Femmes. Wiebes est devenue par la même occasion la première porteuse du maillot jaune, à cela s’ajoutant une première tunique verte.

Troisième de la dernière édition en date (2009), Marianne Vos (Jumbo-Visma) a failli se rappeler au beau souvenir de l’épreuve, mais la triple championne du monde sur route n’a rien pu faire face à celle qui a déjà décroché son 16e bouquet de la saison. Lotte Kopecky (SD Worx) complète le podium, alors que Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) décroche le premier maillot à pois de l’histoire.

Les Bleues en retrait dans le final

Les coureuses de ce Tour de France 2022 n’ont pas raté leur rendez-vous avec l’histoire. Dans un théâtre royal, de la Tour Eiffel à l’avenue la plus célèbre au monde (81,7 km), les 144 coursières ont lancé une épreuve qui a été balayée du calendrier bien trop longtemps (13 ans). Une exposition qui a donné des idées aux Françaises, avides d’offensives lointaines toutefois sans lendemain (Pauline Allin, Morgane Coston). La course s’est finalement débridée une première fois à l’approche du premier sprint intermédiaire, remporté par l’inusable Marianne Vos (35 ans, Jumbo-Visma) devant Lorena Wiebes (DSM).

En retrait lors du deuxième emballage remporté par Lotte Kopecky (SD Worx), les deux reines du sprint ont attendu le dernier tour pour la revanche. Jusqu’à la flamme, le placement de Vos semblait lui conférer un avantage décisif, mais l’effort des équipières de Wiebes a payé, propulsant la Néerlandaise dans le sillage de sa compatriote. Un sprint long et puissant plus tard, Wiebes ne pouvait que savourer une 52e victoire (16e cette saison), et surtout une première tunique dorée. Marianne Vos se contentera de la deuxième place, quelques longueurs devant Lotte Kopecky.

Le sprint massif n’a pas souri aux Tricolores, avec pour meilleur résultat la 20e place de Victoire Berteau (Cofidis). Les Françaises ont surtout brillé sur quelques séquences à l’avant, à l’image du joli numéro de Gladys Verhulst (Le Col - Wahoo). La Normande, impressionnante vice-championne de France le mois dernier, a passé 15 kilomètres seule à l’avant. Verhulst a profité d’un moment de relâchement du peloton au bas du premier grand prix de la montagne, remporté par Femke Markus (Parkhotel Valkenburg), pour se faire la malle. Mais de nombreuses équipes espéraient disputer un sprint de gala sur les Champs. Ce n'est que partie remise.

