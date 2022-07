Un 24 juillet au parfum d'histoire pour le cyclisme professionnel féminin. Ce dimanche, le Tour de France Femmes fera son retour tant attendu au calendrier. Les meilleures coureuses de la planète se sont données rendez-vous pour ces retrouvailles. Pour cette "reprise", l'organisation emmenée par Marion Rousse a dévoilé un parcours excitant.

Dès dimanche, le spectacle sera au rendez-vous. Avec un départ donné au pied de la Tour Eiffel et une arrivée sur les Champs-Elysées, le spectacle sera de mise. Avant de prendre la direction de l'est de la France avec notamment un quatrième acte très attendu entre Troyes et Bar-sur-Aube où les chemins de vignes viendront pimenter la course. Les deux dernières étapes devraient offrir un final explosif avec une arrivée au Markstein le samedi et surtout un épilogue XXL à la Super Planche des Belles Filles.

Le parcours du Tour de France Femmes 2022

1re étape (24 juillet) : Paris Tour Eiffel – Paris Champs-Elysées (82 km)

Un départ de prestige pour ce Tour de France Femmes, cuvée 2022. Les 144 engagées ont rendez-vous au pied de la Tour Eiffel avant d'enchaîner douze tours de circuit sur les Champs-Elysées, comme leurs homologues masculins.

2e étape (25 juillet) : Meaux – Provins (136,5 km)

Une étape sans grande difficulté en Seine-et-Marne pour cette deuxième sortie. Les pures sprinteuses devraient avoir droit au bonheur à Provins.

3e étape (26 juillet) : Reims – Épernay (134 km)

Au coeur du vignoble champenois, les amatrices de classiques devraient faire le spectacle. Avec pas moins de cinq côtes répertoriées et notamment celle de Mutigny où Julian Alaphilippe a fait la différence lors du Tour 2019, les attaquantes seront comblées.

4e étape (27 juillet) : Troyes – Bar-sur-Aube (127 km)

Un "mini Liège-Bastogne-Liège", mais surtout un parfum de Strade Bianche, voilà ce qui attend les coureuses pour cette quatrième sortie. L'organisation et Marion Rousse annoncent d'ailleurs des "zones non goudronnées seront nettement plus copieuses que celles que le Tour masculin avait récemment proposées sur le plateau des Glières et en haut de La Planche des Belles Filles".

5e étape (28 juillet) : Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (176 km)

Le jour le plus long. A Saint-Dié-des-Vosges, les candidates au maillot vert pourraient dégainer à condition de digérer les quelques côtes présentes en amont sur le tracé.

6e étape (29 juillet) : Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim (129 km)

Cette sixième étape a tout du "casse-pattes". Avec de nombreuses côtés et un parcours sinueux, il faudra rester vigilante chez les favorites pour cette arrivée dans le vignoble alsacien.

7e étape (30 juillet) : Sélestat - Le Markstein Fellering (127,5 km)

Petit Ballon, Platzerwasel, Grand Ballon, Markstein : le week-end va débuter sur les chapeaux de roues. Cet avant-dernier acte sera indéniablement le théâtre d'une explication pour les prétendantes au maillot jaune.

8e étape (31 juillet) : Lure - La super Planche des Belles Filles (123,5 km)

Bouquet final, apothéose, appelez-la comme vous voulez, mais cette dernière étape s'annonce explosive ! Rendez-vous désormais incontournable du Tour masculin, la Planche des Belles Filles sera le théâtre de l'ultime explication de ce Tour de France Femmes.

