Les Tours de France s’enchainent mais ne se ressemblent pas pour la FDJ. Si la Groupama sort d’une édition plus que réussie avec la 4e place de David Gaudu au classement général, la première édition du Tour de France femmes avec Zwift des FDJ-Suez-Futuroscope tourne pour l’heure au cauchemar. La faute à un lundi absolument catastrophique, à tous les niveaux possibles. Venue sur l’épreuve avec de grosses ambitions autour de son trio Cavalli - Ludwig - Muzic, la formation tricolore a vu ses espoirs voler en éclats lors des multiples chutes qui ont émaillé cette deuxième étape.

Ad

On est inquiets pour Cavalli

Tour de France Femmes Cordon-Ragot : "Je n'ai jamais vu ça, c'est affolant" IL Y A 2 HEURES

Deuxième du Giro il y a quelques jours et vainqueure au printemps de l’Amstel et de la Flèche, Marta Cavalli était la principale adversaire annoncée d’Annemiek (attention d'ailleurs, j'ai vu que dans le live, tu avais mis Annimiek et non Annemiek) van Vleuten et l’une des favorites de ce Tour de France. Elle n’aura finalement même pas atteint Provins après une chute aussi spectaculaire qu’horrifique à 25km de l’arrivée. Percutée violemment par derrière, Cavalli a mis du temps à se relever et à remonter sur le vélo. La décision semblait alors aussi courageuse qu’inconsidérée vu la violence du choc.

Le choc terrible : fauchée à pleine vitesse, Cavalli a tout perdu

Mais l’Italienne a fini par rendre les armes, incapable de continuer. "Elle a hésité à continuer mais l'équipe a dit non; avouait le manager général de la formation française, Stephen Delcourt. Nous ne voulons pas jouer avec la vie de nos coureuses". Reste à savoir quelles en seront les conséquences. "Nous sommes très inquiets, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles de Marta, elle souffre d'un traumatisme crânien, expliquait-il après l’arrivée. Nous restons en contact avec le médecin. Elle est envoyée à l'hôpital pour effectuer en priorité un scanner. Elle a subi un gros choc. Nous ne voulions pas prendre de risque". Quitte à perdre leur meilleure chance de victoire finale.

Muzic dernière chance

Mais le pire pour la FDJ-Suez-Futuroscope vient du fait qu’elle a également vu ses deux leaders de rechange, Evita Muzic et surtout Cécilie Uttrup Ludwig, tomber ce lundi. La Danoise a été prise dans l’autre chute massive de la journée, trois kilomètres après sa coéquipière italienne, et n’a jamais réussi à rentrer, malgré l’aide de la grande majorité de ses équipières. Elle concède plus d’une minute au groupe des favorites et 1’38’’ sur la vainqueure, Marianne Vos.

Evita Muzic (FDJ-Suez-Futuroscope) lors de la 1re étape du Tour de France fammes avec Zwift 2022 Crédit: Getty Images

Un débours conséquent pour la récente 6e du Giro, qui pourrait bien désormais devoir se mettre au service d’Evita Muzic. La championne de France 2020 a pourtant elle aussi chuté, juste avant la flamme rouge. Mais elle a été logiquement reclassée dans le temps du groupe des favorites (+34’’) auquel elle appartenait alors. Elle est désormais la seule fille de la FDJ-Suez-Futuroscope encore en position de jouer le général de ce Tour de France. C’est peu, mais c’est déjà ça. La rare éclaircie d’une journée en enfer.

Tour de France Femmes Jour des crashes et de revanche : le résumé de la 2e étape IL Y A 3 HEURES