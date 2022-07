Cyclisme

Tour de France Femmes - On a frôlé le drame ! Mavi Garcia percute sa voiture

TOUR DE FRANCE FEMMES - En plein ravitaillement, Mavi Garcia (UAE TEam ADQ) a percuté sa voiture à l'avant et à terminé par terre. Heureusement le conducteur a freiné aussitôt et le drame a été évité. La championne d'Espagne a pu repartir et finir l'étape après s'être fait une belle frayeur. Suivez le Tour de France sur Eurosport.

00:00:48, il y a 20 minutes