Même le Tour de France ne s’y était encore jamais rendu. En 109 éditions, jamais la Grande Boucle n’était passée par ce fameux "gravel", ces routes empierrées qui font le sel et le prestige des Strade Bianche et que l’on retrouve de plus en plus sur les courses professionnelles. Il aura suffi d’une édition à l’épreuve féminine pour tester ces chemins de vigne, dans l’Aube, avec cette 4e étape qui en comportait quatre, pour un total de 12,9 kilomètres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le peloton de ce Tour de France femmes y a souffert.

Aucune crevaison pour la DSM, un miracle

"C’était un peu le 'bordel', avouait crânement Ruby Roseman Gannon (BikeExchange-Jayco) sur le Twitter de sa formation. C’était compliqué, on glissait tout le temps, il y avait beaucoup de crevaisons". Des incidents qui ont rapidement morcelé le peloton, obligeant certaines filles à de nombreux efforts supplémentaires. "C'était dur de rester au top sur les secteurs gravel avec les problèmes mécaniques, les crevaisons, racontait Evita Muzic, 2e de l’étape. Il a fallu mener des chasses". La Française de la FDJ-Suez-Futuroscope a notamment vu sa leader Cecilie Uttrup Ludwig être un temps piégée par une crevaison mais tout est finalement rentré dans l’ordre.

"C’était une journée difficile", s’exprimait Juliette Labous sur le site de sa formation DSM. "Nous avons survécu, approfondissait son directeur sportif Albert Timmer. Nous n’avons eu aucune crevaison donc nous pouvons féliciter nos spécialistes qui ont décidé de la pression, des roues et des pneus à adopter". Ils peuvent, car n’avoir subi aucun incident sur des chemins blancs est suffisamment rare pour être souligné. Sur les routes empruntées par cette 4e étape, cela touche presque au miracle. Surtout sur le dernier secteur qui aura été à la fois le plus animé, avec de nombreuses offensives dans le groupe maillot jaune, mais aussi le pire secteur de la journée.

Le pire ‘gravel’ sur lequel j’ai jamais pédalé

Plus près d’un simple chemin dans un champ que des routes blanches de Toscane, le chemin blanc de Vitry (3000m) a vu tour à tour crever trois des favorites de l’épreuve, Annemiek Van Vleuten (Movistar), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) et la malchanceuse du jour, Mavi Garcia (UAE Team ADQ, 3 crevaisons et 2 chutes). Et pour cause. "C’était le pire ‘gravel’ sur lequel j’ai jamais pédalé, il y avait vraiment des cailloux très pointus, expliquait Ruby Roseman Gannon. Ce n’était pas forcément dangereux pour chuter mais cela causait de nombreuses crevaisons."

Crevaison, changements de vélo, déboires multiples... Mavi Garcia la chute de trop ?

"On était obligé de slalomer entre les pierres, poursuivait-elle. C’est d’ailleurs ce qui m’a coûté un bon placement parce que je préférais regarder devant moi pour savoir où passer. Mais, heureusement, j’ai réussi à m’en sortir sans crevaison". Un bilan positif que – presque - toutes les favorites peuvent tirer, à la suite d’une journée où tout le monde a préféré jouer la carte "safe". "Nous étions concentrées sur notre positionnement à l’entrée des secteurs et l’équipe a très bien travaillé dans ce sens, raconte la Française de la DSM Juliette Labous. A partir de là, chaque chemin empierré a été très compliqué mais ça s’est toujours regroupé. Je pense que ça a été une bonne journée pour le classement général, nous n’avons pas perdu de temps."

L'équipe m'a gardé hors de danger et c'était le principal

Un constat partagé par la maillot jaune Marianne Vos, sereine, toujours bien placée et jamais véritablement inquiétée lors de cette 4e étape. "Nous avons joué la sécurité avec l'équipe, nous avons essayé d'être bien positionnées, témoignait la Néerlandaise. Le ‘gravel’, c'est super quand vous êtes devant, moins quand vous êtes derrière ! Mais l'équipe m'a gardé hors de tout danger, et je pense que c'était le principal". C’est même certain. Après tout, c’est bien elle qui sera toujours en jaune jeudi, sur la 5e étape.

Le peloton dans la poussière des chemins blancs sur la 4e étape du Tour de France femmes 2022 Crédit: Getty Images

