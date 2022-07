Cyclisme

TOUR DE FRANCE FEMMES - Un récital en solitaire et le maillot jaune : revivez l'arrivée de van Vleut

TOUR DE FRANCE FEMMES - Partie seule à plus de 60km de l'arrivée Annemiek van Vleuten (Movistar) a survolé la 7e étape du Tour entre Sélestat et Markstein. La Néerlandaise s'est imposée avec plus de 3 minutes d'avance sur ses poursuivantes et s'empare du maillot jaune avant l'étape finale de la Planche des Belles Filles demain. Revivez son arrivée en vidéo.

00:01:19, il y a 2 heures