Cyclisme

TOUR DE FRANCE FEMMES - Van Vleuten : "Finir ici en jaune, c'est incroyable"

TOUR DE FRANCE FEMMES - Victorieuse à la Super Planche des Belles Filles avec le maillot jaune, Annemiek van Vleuten (Movistar) a une nouvelle fois écrasé toute concurrence et remporte ce premier Tour de France femmes avec Zwift. La déjà triple vainqueur du Giro marque un peu plus l'histoire de son sport et va même s'autoriser quelques libertés pour fêter ça. Réécoutez son interview en vidéo.

00:01:46, il y a 31 minutes