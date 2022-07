Elles seront 144 sur la ligne de départ ce dimanche, au pied de la Tour Eiffel. Pour le retour du Tour de France Femmes, les meilleurs cyclistes de la planète se sont données rendez-vous. Et si elles ambitionnent toutes d'étrenner et de ramener le mythique maillot jaune à la maison, certaines sortent néanmoins du lot, fortes de leur riche palmarès ou auréolées d'excellents résultats ces derniers mois.

Car il faudra sacrément batailler dans ce Tour de France Femmes. Entre la première étape sur le circuit des Champs-Elysées, deux sorties musclées dans le Champenois avec un "mini Liège-Bastogne-Liège", et surtout un final explosif dans les Vosges, à la Super Planche des Belles Filles, cette Grande Boucle s'annonce excitante. Revue d'effectif sur les principales favorites à la victoire et les coureuses à suivre.

Annemiek van Vleuten

Nationalité : Néerlandaise

Âge : 39 ans

Équipe : Movistar

Meilleurs résultats en 2022 : Tour d'Italie (classement général et deux étapes), Liège-Bastogne-Liège, Circuit Het Nieuwsblad, Setmana Ciclista Valenciana (classement général et une étape)

Reine. Souveraine. Colossale. Les superlatifs viennent à manquer quand il s'agit d'évoquer la trajectoire et le palmarès d'Annemiek van Vleuten. Malgré quelques échecs cuisants et remarqués au cours de sa carrière, notamment lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la Néerlandaise n'a que très rarement déçu. Ultra-polyvalente, compétitrice et à l'aise sur tous les terrains notamment en montagne, "Vleuty" en veut toujours plus.

Cette année 2022 ne fait pas exception. Vainqueure de son troisième Giro il y a quelques jours où elle a survolé la concurrence notamment lors de la 8e étape entre Rovereto et Aldeno, van Vleuten vise un doublé historique. Pour ce retour du Tour de France Femmes, "AVV" sera l'immense favorite au départ. A elle désormais d'assumer ce costume, comme elle a (presque) toujours su le faire.

van Vleuten: "Je ne fais pas tout ça pour les victoires : gagner, c'est la cerise sur le gâteau"

Marta Cavalli

Nationalité : Italienne

Âge : 24 ans

Équipe : FDJ-Suez-Futuroscope

Meilleurs résultats en 2022 : Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Mont Ventoux Dénivelé Challenges, 2e du Tour d'Italie

Ambitieuse, la formation FDJ-Suez-Futuroscope a plus d'un tour dans son sac pour ce Tour de France Femmes. Deuxième du dernier Tour d'Italie derrière l'intouchable van Vleuten, Marta Cavalli fait indubitablement partie de ses cartes maîtresses. En 2022, la coureuse de 24 ans fait plus que confirmer les espoirs et les promesses déjà entrevues depuis son arrivée chez les professionnelles.

"Serial-grimpeuse", à l'aise sur les classiques où elle a notamment remporté l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne cette année, la jeune Italienne a le profil et le CV pour faire un coup dans ce Tour de France. A l'instar de l'ensemble des autres membres de son équipe et notamment la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig, en qui l'écurie française fonde aussi de grands espoirs.

Cavalli : "Pour notre équipe, le Tour de France est le grand objectif"

Juliette Labous

Nationalité : Française

Âge : 24 ans

Équipe : Team DSM

Meilleurs résultats en 2022 : Tour de Burgos, une étape sur le Tour d'Italie et 9e au classement général

La principale chance française de Tour de France, c'est elle. A 24 ans, Juliette Labous s'affirme un peu plus comme l'une des meilleures coureuses tricolores du peloton cette saison. Nommée leader de sa formation Team DSM pour la Grande Boucle, la Franc-Comtoise déborde d'ambitions. A raison.

Vainqueure d'un Tour de Burgos particulièrement relevé et qu'elle a enlevé lors de l'ultime étape à Lagunas de Neila, la grimpeuse s'est surtout illustrée lors de l'étape-reine du Giro Donne en s'imposant au sommet du Passo del Maniva, à 1743m d'altitude. Neuvième et première Française au général, Labous a engrangé beaucoup de confiance de l'autre côté des Alpes. Suffisant pour briller à domicile ?

Labous, un solo victorieux : son arrivée en vidéo

Marianne Vos

Nationalité : Néerlandaise

Âge : 35 ans

Équipe : Jumbo-Visma

Meilleurs résultats en 2022 : deux étapes sur le Tour d'Italie

La Jumbo-Visma féminine n'est pas aussi souveraine que son homologue masculine, mais elle compte tout de même quelques coureuses de poids dans ses rangs. Et même une légende en la personne de Marianne Vos, le plus grand palmarès de l'histoire du cyclisme féminin.

A 35 ans, la Néerlandaise n'a rien perdu de son immense talent, même si elle est légèrement "en retrait" par rapport à ses plus belles années. Couronnée "meilleure cycliste de sa génération" par Eddy Merckx, à qui elle est comparée depuis ses premiers coups de pédale chez les professionnelles, la triple championne du monde voudra marquer le retour du Tour de France Femmes de son empreinte. Comme pour chaque grand rendez-vous, et comme elle a toujours su le faire.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) lors du Tour d'Italie 2022. Crédit: Getty Images

Elisa Longo Borghini

Nationalité : Italienne

Âge : 30 ans

Équipe : Trek-Segafredo

Meilleurs résultats en 2022 : Paris-Roubaix, Women's Tour (classement général et une étape), championne d'Italie du contre-la-montre, 4e du Tour d'Italie

Dans l'escadron de choc de la Trek-Segafredo, Elisa Longo Borghini sera l'arme fatale. Auteure d'un Tour d'Italie honorable où elle a terminé quatrième au général et souvent bien figuré sur les étapes accidentées et montagneuses, la championne d'Italie 2021 tentera cette fois d'aller décrocher un nouveau succès de prestige sur les routes hexagonales.

Vainqueure de la deuxième édition Paris-Roubaix en avril dernier, la coureuse de 30 ans avait impressionné. Sur les routes du Tour de France, la Transalpine sait qu'elle peut encore faire de sacrés numéros.

33 km d'échapée en solitaire et Borghini s'impose dans l'enfer du Nord

Audrey Cordon-Ragot

Nationalité : Française

Âge : 33 ans

Équipe : Trek-Segafredo

Meilleurs résultats en 2022 : championne de France sur route et du contre-la-montre

On ne la présente plus. Tête d'affiche du cyclisme féminin français ces dernières années, Audrey Cordon-Ragot sera bien au départ devant la Tour Eiffel. Sacrée championne de France pour la deuxième fois de sa carrière à Cholet, la Bretonne pourrait tenter de tirer son épingle du jeu sur les routes du Tour, mais seulement par bribes.

Car la rouleuse tricolore ne devrait pas avoir carte blanche pour ce retour du Tour de France Femmes. Bien qu'elle pourrait se glisser dans des échappées et tenter sa chance sur certaines étapes, la coureuse de la Trek-Segafredo endossera surtout le costume d'équipière de luxe de ses deux leadeuses, les Italiennes Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo. Mais le maillot bleu-blanc-rouge pourrait créer quelques surprises dans cette édition. En tout cas, on le souhaite.

Cordon-Ragot : "Ils ne sont pas prêts à voir le spectacle qu'on va leur offrir"

Elisa Balsamo

Nationalité : Italienne

Âge : 24 ans

Équipe : Trek-Segafredo

Meilleurs résultats en 2022 : Championne d'Italie sur route, Gand-Wevelgem, deux étapes sur le Tour d'Italie, Classic Bruges-La Panne, Trofeo Alfredo Binda

Autre coureuse brillante de la "génération 98 italienne", Elisa Balsamo sera immanquable sur les routes de la Grande Boucle. Si son maillot de championne du monde devrait lui permettre d'être facilement repérée, la polyvalente italienne entend bien continuer de collectionner les bouquets, elle qui en a déjà récolté sept cette saison.

Sacrée championne d'Italie fin juin, la native de Cuneo sera l'une des armes de la Trek-Segafredo pour les arrivées au sprint, mais également sur les épreuves plus "classiques". Sa puissance et sa polyvalence pourraient lui permettre de jouer sa carte lors des premières étapes.

Elisa Balsamo tout sourire après sa victoire sur la Classic Brugge-De Panne 2022 Crédit: Getty Images

Évita Muzic

Nationalité : Française

Âge : 23 ans

Équipe : FDJ-Suez-Futuroscope

Meilleurs résultats en 2022 : Alpes Grésivaudan Classic, 2e du Tour de Burgos, 3e du Mont Ventoux Dénivelé Challenges

S'il y en a bien une qui a coché ce rendez-vous plus qu'une autre, c'est peut-être la championne de France 2021. Alors qu'elle n'a pas eu l'opportunité d'étrenner le maillot bleu-blanc-rouge autant qu'elle l'aurait souhaité depuis son sacre l'an dernier, la jeune grimpeuse de la FDJ-Suez-Futuroscope voudra aussi tenter sa chance sur ce Tour de France Femmes.

Malgré un début de saison compliqué et la présence dans son équipe de Marta Cavalli et Cecilie Uttrup Ludwig, nommées co-leadeuses pour cette édition, Évita Muzic pourrait faire parler sa fougue et son panache notamment dans les étapes vallonnées et montagneuses. La Jurassienne a déjà prouvé qu'elle en avait dans les cannes notamment sur le Tour de Burgos ou encore Liège-Bastogne-Liège.

Muzic : "On va arrêter de dire que les Néerlandaises sont au-dessus, les Françaises arrivent"

Lorena Wiebes

Nationalité : Néerlandaise

Âge : 23 ans

Équipe : Team DSM

Meilleurs résultats en 2022 : Tour de Drenthe, Nokere Koerse, trois étapes sur le Women's Tour, Grand Prix de l'Escaut, RideLondon-Classic (classement général et trois étapes)

C'est la nouvelle petite bombe du sprint. A 23 ans, Lorena Wiebes est l'une des révélations de la saison et devrait faire parler d'elle lors des arrivées massives sur ce Tour de France Femmes. Le premier acte sur les Champs-Elysées ne devrait pas faire exception.

Et il ne faudra pas se louper pour les autres candidates au maillot vert. Car la jeune Néerlandaise ne laisse généralement que des miettes à ses adversaires, aussi prestigieuses soient-elles, lors des arrivées au sprint. Cette saison, Wiebes a déjà levé les bras à quatorze reprises, plus que n'importe qui parmi les 144 engagées de cette édition.

Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos, Juliette Labous, Elisa Balsamo, Marta Cavalli, quelques unes des coureuses phares de ce Tour de France Femmes 2022. Crédit: Quentin Guichard

Lotte Kopecky

Nationalité : Belge

Âge : 27 ans

Équipe : SD Worx

Meilleurs résultats en 2022 : Strade Bianche, Tour des Flandres, championne de Belgique du contre-la-montre

Le vent a enfin tourné dans le bon sens pour Kopecky. Souvent placée, rarement récompensée pendant ses premières années professionnelles, la coureuse du SD Worx a clairement changé la donne en 2022.

Avec deux succès de prestige, sur les Strade Bianche et surtout à domicile sur le Tour des Flandres, la native de Rumst pourrait clairement récidiver pour le retour du Tour. Polyvalente, très bonne sprinteuse, excellente coureuse de classiques, celle qui est parfois considérée comme la "Wout van Aert féminine" voudra confirmer son changement de cap. Avec panache et avec puissance, comme toujours.

Vainqueure le maillot de championne de Belgique sur le dos : Le bonheur de Kopecky

Et aussi…

Outre cette dizaine de coureuses à suivre, d'autres pourraient bien se montrer et secouer le peloton. Les sprinteuses Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) et Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) sont toujours de sacrées dangers. La troisième du dernier Giro Donne "Mavi" García (UAE Team ADQ), Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), Demi Vollering, Marlen Reusser (Team SD Worx), Kristen Faulkner (Team BikeExchange - Jayco) ou encore Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) sont à suivre de près.

Côté français, elles seront vingt-et-une, en plus de Labous, Cordon-Ragot et Muzic, à découvrir ce nouveau format du Tour de France Femmes : Victoire Berteau, Gladys Verhulst, Marie Le Net, Maeva Squiban, Amandine Fouquenet, Alison Avoine, Noémie Abgrall, Anais Morichon, Valentine Fortin, Laura Asencio, Margot Pompanon, Greta Richioud, Pauline Allin, Séverine Eraud, Coralie Demay, Aude Biannic, Barbara Fonseca, Morgane Coston, Sandrine Bideau et Sandra Lévénez.

