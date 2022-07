MAILLOT JAUNE : ANNEMIEK VAN VLEUTEN

Le top 5

Ad

1. Annemiek Van Vleuten (Movistar)

Tour de France Femmes Marion Rousse : "On a vécu une semaine incroyable" IL Y A 2 HEURES

2. Demi Vollering (SD Worx)

3. Katharzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing)

4. Juliette Labous (DSM)

5. Silvia Persico (Valcar - Travel & Service)

Elle était la grande favorite et elle a tenu son rang. Pourtant malade en début d’épreuve, Van Vleuten a tout écrasé en montagne, dominant les deux dernières étapes pour s’offrir le maillot jaune de ce premier Tour de France femmes avec Zwift. La Néerlandaise devance sa compatriote Demi Vollering, longtemps dans son sillage samedi vers le Makstein et encore la meilleure du reste du monde dimanche à la Super Planche des Belles Filles. Attaquée par Juliette Labous dans cette dernière étape, Katarzyna Niewiadoma complète finalement le podium. De son côté, la Française de la DSM doit se contenter de la 4e place, un résultat très prometteur pour la grimpeuse de 23 ans.

Annemiek van Vleuten Maillot jaune Super Planche des Belles Filles Crédit: Getty Images

MAILLOT VERT : MARIANNE VOS

Le top 5

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma)

2. Lotte Kopecky (SD Worx)

3. Marta Gulia Confalonieri (Ceratizit-WNT Pro Cycling)

4. Silvia Persico (Valcar - Travel & Service)

5. Demi Vollering (SD Worx)

Une Jumbo-Visma qui remporte le maillot vert du Tour de France, c’est un peu la tendance de l’été. Comme Wout van Aert chez les messieurs, Marianne Vos a fait parler sa régularité et sa qualité tout terrain pour dominer le classement par points. Si l’abandon de la meilleure sprinteuse du monde Lorena Wiebes l’a certes aidé dans cette tâche, la Néerlandaise n’avait besoin de personne : à part en montagne, elle a terminé dans le top 5 de toutes les étapes ! Une domination nette et sans bavure.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) sur le Tour de France femmes avec Zwift 2022 Crédit: Getty Images

MAILLOT DE LA MONTAGNE : DEMI VOLLERING

Le top 5

1. Demi Vollering (SD Worx)

2. Annemiek Van Vleuten (Movistar)

3. Katharzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing)

4. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)

5. Mavi Garcia Canellas (UAE Team ADQ)

Si un maillot distinctif a été disputé jusqu’au bout, c’est bien celui-ci ! Malgré la nouvelle victoire de van Vleuten à la Super Planche des Belles Filles, c’est bien sa dauphine du général Demi Vollering qui s’empare du maillot à pois. En tête avant la dernière étape, la Néerlandaise de la SD Worx a conservé quatre petits points d’avance sur sa compatriote. Son sprint sur le premier grimpeur de cette 8e et ultime étape prend tout son sens et s’est révélé décisif. A noter que l’on retrouve les trois premières du général aux trois premières places, signe aussi que les échappées n’ont jamais eu leur chance en montagne.

Demi Vollering (SD Worx) sur le Tour de France femmes avec Zwift Crédit: Getty Images

MAILLOT DES JEUNES : SHIRIN VAN ANROOIJ

Le top 5

1. Shirin Van Anrooij (Trek-Segafredo)

2. Misha Bredewold (Parkhotel Valkenburg)

3. Julia Borgstrom (AG Insurance - NXTG Team)

4. Vittoria Guazzini (FDJ-Suez-Futuroscope)

5. Marie Le Net (FDJ-Suez-Futuroscope)

Réservé aux filles nées en 2000 et plus, ce classement des jeunes a souri à Shirin Van Anrooij. La jeune Néerlandaise de la Trek-Segafredo avait fait une grosse part du travail samedi, mais sa dauphine Misha Bredewold a pris des risques ce dimanche, tentant notamment de se glisser dans l’échappée entre le Ballon d’Alsace et la montée finale. En vain. Van Anrooij était trop solide, elle qui a pris la 14e place du général final. Une performance monstrueuse pour celle qui est l’une des plus jeunes (née en 2002) à finir.

Shirin Van Anrooij (Trek-Segafredo) Crédit: Getty Images

Tour de France Femmes Van Vleuten impériale, domination néerlandaise et chutes en pagaille : le best-of du Tour IL Y A 3 HEURES