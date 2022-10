Cyclisme

De Clermont-Ferrand à Pau en passant par le Tourmalet : découvrez la carte du Tour de France Femmes 2023

TOUR DE FRANCE FEMMES 2023 - Huit étapes pour succéder à Annemiek van Vleuten. Voici le parcours de la 2e édition du Tour de France Femmes, qui se tiendra du 23 au 30 juillet 2023. Un départ à Clermont-Ferrand (et non pas à Paris comme c'était le cas en 2022), une arrivée à Pau avec un contre-la-montre et le Tourmalet en guise de sommet imposant. La carte de l'épreuve est à retrouver en vidéo ici.

00:00:40, il y a une heure