Cecilie Uttrup Ludwig a eu le dernier mot ! Ce mardi, la Danoise a remporté la troisième étape de cette édition 2022 du Tour de France féminin. Une étape accidentée longue de 133,6 kilomètres et courue entre Reims et Epernay. Au sprint, la coureuse de la formation FDJ Suez Futuroscope a devancé la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), qui conserve son maillot jaune de leader, et la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (SD Worx).

