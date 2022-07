Tour de France Femmes

Les larmes ont coulé pour la deuxième journée consécutive dans l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Co-leader de cette formation française avant le départ de ce Tour de France, Cecilie Uttrup Ludwig, âgée de 26 ans, a remporté la troisième étape de cette Grande Boucle, ce mardi. Sa deuxième victoire de la saison, après celle au championnat du Danemark, la douzième de sa carrière, mais certainement la plus belle.

La veille, la Danoise avait certainement perdu toutes ses chances de jouer la victoire finale, au niveau du classement général, avec près de deux minutes perdues à l'arrivée à Provins, à la suite d'une chute. La journée a été absolument cauchemardesque pour toute son équipe puisque Marta Cavalli avait dû abandonner.

Uttrup Ludwig est revenue sur le groupe de tête à sept kilomètres de l'arrivée

Du côté d'Epernay, la grimpeuse n'a pas pu s'empêcher d'éclater en sanglots, au moment de réagir, après sa victoire : "C'est juste tellement bon après un p**** de jour de m**** hier. J'ai perdu du temps en étant tombée. On a gardé cet esprit d'équipe. On savait qu'aujourd'hui, ça pouvait être un très bon jour. J'avais de bonnes jambes. J'étais capable d'aller jouer la gagne et je l'ai fait. Je suis désormais une vainqueure d'étape sur le Tour de France, en plus avec ce maillot (de championne du Danemark, ndlr). (...) Je pouvais pas faire mieux."

A l'arrivée, Cecilie Uttrup Ludwig a fait parler ses qualités de puncheuse et est parvenue à prendre le meilleur, au sprint et dans les dernières rampes avant la ligne d'arrivée à Epernay, sur la porteuse du maillot jaune, Marianne Vos, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma.

Pourtant, la Danoise ne faisait même pas partie du groupe de tête, jusqu'à environ sept kilomètres de l'arrivée, après une jonction qui avait fait monter le groupe de favorites à onze unités : "Je pense que je ne réalise pas, en fait. Je n'étais pas forcément bien dans le dernier virage, je n'étais pas dans la meilleure position. Il a fallu vraiment que je me batte, quelle victoire, les gars ! C'est pour toute l'équipe. C'est pour toute mon équipe, ils ont fait tellement du bon travail. Je n'arrive pas à réaliser."

